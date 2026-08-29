Zaak-Van der San bij DSB krijgt vervolg: Recherche Paramaribo zet onderzoek voort

De spraakmakende zaak van oud-directeur van het Kabinet van de President Eugène van der San bij een filiaal van De Surinaamsche Bank (DSB) blijkt nog niet ten einde. Hoewel Van der San enkele maanden geleden zelf liet weten geen verdere stappen meer te willen ondernemen, wordt het onderzoek door de Recherche Paramaribo voortgezet.

De zaak draait om het incident van 8 mei bij het DSB-filiaal te Maretraite. Van der San stelde destijds dat hij na een woordenwisseling hardhandig door een beveiliger uit het bankgebouw was gegooid. Daarbij kwam de toen 81-jarige bestuurskundige buiten ten val. De Surinaamse politie werd ingeschakeld en DSB liet vervolgens weten het voorval ernstig te betreuren.

Van der San wilde aanvankelijk dat camerabeelden van het incident werden bekeken om duidelijkheid te krijgen over wat er precies was gebeurd. In juni maakte hij echter bekend dat hij de kwestie voor zichzelf afsloot. Hij zei bijna een maand te hebben gewacht op inzage in de beelden en verklaarde geen verdere stappen meer te zullen ondernemen. Ook zou uit een MRI-scan en medisch onderzoek zijn gebleken dat hij geen blijvende schade had opgelopen.

Nu blijkt dat de zaak strafrechtelijk toch een vervolg krijgt. Waterkant.Net verneemt uit betrouwbare bronnen dat de Recherche Paramaribo bezig is met de voortzetting van het onderzoek. Betrokken partijen worden daarbij omstandig per proces-verbaal gehoord.

Van der San bevond zich vrijdag 28 augustus in verband met de zaak bij de recherche. Over de precieze hoedanigheid waarin hij daar aanwezig was en wat hij heeft verklaard, zijn vooralsnog geen nadere bijzonderheden bekend.

Voor een reactie en nadere bijzonderheden over de stand van het onderzoek werd de redactie verwezen naar de afdeling Public Relations van de politie in Suriname.