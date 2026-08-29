HomeOnderwerpenGezondheidVerkoop voorverpakte voedingswaar in supermarkten verboden
GezondheidNieuws uit SurinameUitgelicht

Verkoop voorverpakte voedingswaar in supermarkten verboden

KAM Thuiszorg

-

0
voorverpakte voedingswaar

WK 2026

De verkoop van voorverpakte voedingswaar in supermarkten is ten strengste verboden. Burgers worden door de verschillende districtscommissariaten opgeroepen om geen voedingswaar te kopen die niet voldoet aan de wettelijk gestelde eisen.

Voor de verkoop van voorverpakte voedingswaren in supermarkten kan geen toestemming worden verkregen van de autoriteiten in Suriname.

Ondernemers en producenten worden dringend aangeraden zich aan de geldende regels te houden. Personen die de regels overtreden, riskeren strenge sancties, waaronder boetes en sluiting van hun onderneming.

De bestuursdienst zal streng optreden tegen personen die de gezondheid en veiligheid van burgers in gevaar brengen.

shop now
11 en 12 september

Vorig artikel
Bizar: 101-jarige vrouw aangehouden voor drugshandel
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival