Verkoop voorverpakte voedingswaar in supermarkten verboden

De verkoop van voorverpakte voedingswaar in supermarkten is ten strengste verboden. Burgers worden door de verschillende districtscommissariaten opgeroepen om geen voedingswaar te kopen die niet voldoet aan de wettelijk gestelde eisen.

Voor de verkoop van voorverpakte voedingswaren in supermarkten kan geen toestemming worden verkregen van de autoriteiten in Suriname.

Ondernemers en producenten worden dringend aangeraden zich aan de geldende regels te houden. Personen die de regels overtreden, riskeren strenge sancties, waaronder boetes en sluiting van hun onderneming.

De bestuursdienst zal streng optreden tegen personen die de gezondheid en veiligheid van burgers in gevaar brengen.