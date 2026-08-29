Twee verdachten vast na beroving juwelier; auto en kostbaarheden buitgemaakt

Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) hebben vrijdag twee verdachten aangehouden in verband met de beroving van een juwelier, waarbij diens voertuig en verschillende persoonlijke bezittingen werden buitgemaakt. De aanhoudingen volgden nadat informatie van SIGMA en het DNV verder was uitgewerkt.

Het gaat om de 43-jarige Elton K. en de 39-jarige Ritesh B. Beiden zijn na hun aanhouding in verzekering gesteld.

De beroving vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag 23 augustus aan de Ringweg-Zuid in Suriname. Volgens de 28-jarige juwelier J.S. was hij die nacht met vrienden op stap. Hij bezocht onder meer Old Garage aan de Wilhelminastraat en later de International Mall of Suriname (IMS), waar hij zijn blauwe Toyota Crown Athlete aan de achterzijde van het terrein parkeerde.

De man verklaarde dat hij vervolgens naar een café aan de voorzijde van het winkelcomplex ging en daar enkele shots whisky dronk. Toen hij later terugliep naar zijn voertuig, kon hij zich naar eigen zeggen niets meer herinneren.

J.S. kwam later weer bij bewustzijn in de Gongrijpstraat, ter hoogte van een van de visrestaurants langs de weg. Hij voelde zich erg draaierig en ontdekte dat meerdere waardevolle bezittingen waren verdwenen.

Volgens zijn verklaring ging het om een tas ter waarde van 1.000 euro, Louis Vuitton-schoenen ter waarde van eveneens 1.000 euro, een ketting van 12 gram geel metaal ter waarde van 1.100 Amerikaanse dollar en een armband van 7 gram ter waarde van 700 Amerikaanse dollar. Ook zijn iPhone 15 met transparante hoes was verdwenen. In de tas zat bovendien 500 Amerikaanse dollar.

Ook het voertuig van de juwelier bleek te zijn meegenomen. Dankzij informatie die door SIGMA en het DNV werd uitgewerkt, wist het RBTP het onderzoek verder te brengen. De gestolen Toyota Crown Athlete is inmiddels teruggevonden.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn Elton K. en Ritesh B. in verzekering gesteld.