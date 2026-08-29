SLM-passagiers dagen gestrand in Miami: slapen op luchthavenvloer

Passagiers van Surinam Airways die vanuit Miami naar Suriname zouden terugkeren, zitten al dagen vast als gevolg van aanhoudende verstoringen in het regionale vliegschema van de maatschappij. Een van de getroffen reizigers zegt tegen Waterkant dat passagiers sinds donderdag 27 augustus herhaaldelijk met nieuwe vertrektijden zijn geconfronteerd en op een gegeven moment zelfs ongeveer vijf uur in een toestel hebben gezeten zonder eten, drinken of duidelijke uitleg.

Volgens de passagier zou de vlucht aanvankelijk op donderdag vertrekken. Reizigers zouden echter urenlang in onzekerheid zijn gehouden, waarna het vertrek telkens werd uitgesteld. De vlucht zou vervolgens op vrijdag opnieuw worden ingepland, waarbij verschillende vertrektijden werden genoemd. Volgens de reiziger kwam informatie daarover vaak pas laat binnen en moesten passagiers geregeld zelf navraag doen.

Vrijdagavond zouden de reizigers uiteindelijk zijn ingestapt in een toestel van Global X, dat door SLM wordt ingezet. Volgens de passagier zaten zij vervolgens ongeveer vijf uur aan boord zonder dat het vliegtuig vertrok. Zij stelt dat er in die periode geen eten of water werd verstrekt en dat ook de communicatie over de situatie gebrekkig was. Onder de gestrande reizigers zouden zich volgens haar ook kinderen en ouderen bevinden.

De passagier zegt verder dat zij en andere reizigers uiteindelijk weer uit het vliegtuig zijn gehaald. Zij verklaarde zaterdagmiddag nog altijd in Miami te zijn gestrand. Ook stelt zij dat er geen hotelaccommodatie of tegemoetkoming voor voeding zou zijn aangeboden. Daarnaast zegt zij een businessclassticket te hebben gekocht, terwijl in het ingezette toestel volgens haar geen businessclass beschikbaar was.

Dat er daadwerkelijk sprake is van ernstige verstoringen, blijkt ook uit informatie die inmiddels door SLM naar buiten is gebracht. De luchtvaartmaatschappij heeft meegedeeld dat het regionale vliegschema opnieuw moet worden aangepast, omdat Global X vlucht PY422, die vrijdag 28 augustus vanuit Miami moest worden uitgevoerd, vanwege operationele redenen nog niet kon uitvoeren. Volgens SLM ligt deze situatie buiten haar invloedssfeer.

De problemen hebben niet alleen gevolgen voor de verbinding met Miami. Ook de vluchten PY421/PY422 op de route Paramaribo-Georgetown-Miami en vice versa van zaterdag 29 augustus worden geraakt. Daarnaast worden de voor zondag 30 augustus geplande vluchten PY9915/PY9916 tussen Paramaribo en Belém en PY331/PY332 tussen Paramaribo, Georgetown en Barbados aangepast.

Nieuwe vertrek- en aankomsttijden waren zaterdag nog niet bekend. SLM zegt te wachten op verdere informatie van Global X en heeft passagiers gevraagd voorlopig niet naar de luchthaven te gaan. Reizigers moeten hun e-mail in de gaten houden voor updates.

Voor passagiers die dringend moeten reizen, levert de situatie extra problemen op. Uitwijken naar andere luchtvaartmaatschappijen blijkt volgens verschenen berichtgeving niet altijd mogelijk, omdat verschillende alternatieve vluchten volgeboekt zijn.

Wanneer het regionale vliegschema weer normaal kan worden uitgevoerd, is nog niet duidelijk. SLM zegt eraan te werken de verstoring zo snel mogelijk op te lossen en heeft excuses aangeboden voor het ongemak. Voor de passagiers die sinds donderdag in Miami wachten, blijft intussen vooral de onzekerheid over het daadwerkelijke vertrek voortduren.