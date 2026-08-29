SLM erkent problemen met Global X en wil afhankelijkheid van externe toestellen verkleinen

Surinam Airways (SLM) erkent dat de uitvoering van de afspraken met haar ACMI-partner Global X in de praktijk niet op alle punten is verlopen zoals was voorzien. Dat heeft volgens de maatschappij geleid tot verstoringen in het regionale netwerk, met onzekerheid, verwarring en ongemak voor passagiers tot gevolg.

Opvallend is dat SLM nu nadrukkelijk aangeeft minder afhankelijk te willen worden van externe capaciteit. De maatschappij werkt eraan haar eigen toestel, de PZ-TCX, zo snel mogelijk weer operationeel inzetbaar te krijgen. Het vliegtuig bevindt zich momenteel nog in Guyana. Zodra het toestel terug in gebruik kan worden genomen, moet SLM opnieuw meer controle krijgen over de eigen vluchtuitvoering.

Volgens een communiqué van de luchtvaartmaatschappij kampt het regionale vluchtschema momenteel met aanzienlijke operationele uitdagingen. Die problemen hebben ertoe geleid dat meerdere regionale vluchten moesten worden aangepast. SLM biedt daarvoor haar excuses aan en erkent dat de voortdurende wijzigingen voor reizigers bijzonder frustrerend zijn.

SLM stelt dat met Global X uitgebreide afspraken zijn gemaakt die ook schriftelijk zijn vastgelegd. De feitelijke uitvoering week echter op onderdelen af van wat op basis van die afspraken en operationele uitgangspunten mocht worden verwacht. Juist dat heeft volgens de maatschappij gevolgen gehad voor het regionale netwerk.

Pogingen om op de markt extra capaciteit te vinden, hebben tot dusver slechts beperkt resultaat opgeleverd. Vooral tijdens het hoogseizoen blijkt het aanbod van geschikte operators volgens SLM uiterst schaars. De maatschappij zegt desondanks alles in het werk te hebben gesteld om haar dienstverlening zoveel mogelijk overeind te houden.

Om nieuwe verstoringen beter op te kunnen vangen, wordt inmiddels gewerkt aan een andere opzet van het regionale netwerk. Een van de maatregelen die wordt uitgewerkt, is het inzetten van twee verschillende operators. Daarmee hoopt SLM meer flexibiliteit in de planning te creëren en problemen bij één operator beter te kunnen opvangen.

Bij het zoeken naar structurele oplossingen werkt het management samen met onder meer de operationele dienst, technische teams, CASAS, LHB, andere luchtvaartautoriteiten en betrokken partijen. De maatschappij benadrukt daarbij dat veiligheid boven commerciële belangen blijft staan.

Reizigers zullen volgens SLM worden geïnformeerd zodra definitieve vertrek- en aankomsttijden beschikbaar zijn. Passagiers wordt geadviseerd hun e-mail en de officiële communicatiekanalen van de maatschappij regelmatig te controleren. SLM zegt ondertussen te blijven werken aan een duurzame normalisering van de regionale operatie.