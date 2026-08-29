Pawiroredjo over controversiële uitspraak Israëlische minister: “Suriname zwijgt en kijkt weg”

NPS-fractieleider Jerrel Pawiroredjo heeft afgelopen dinsdag wederom zijn afkeuring in De Nationale Assemblee (DNA) uitgesproken over de mensenrechtenschendingen die begaan worden door Israël, een land waarmee Suriname via een eigen ambassadeur ook diplomatieke banden onderhoudt.

De NPS’er stoort zich nu vooral aan de controversiële uitspraak van de Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, die recent aangaf dat er elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza gedood moeten worden. Hij vindt het vooral jammer dat Suriname zwijgt en wegkijkt.

“Sommige vreselijke dingen dreigen genormaliseerd te worden. Eerst werd de doodstraf ingesteld voor een bepaalde etnische of religieuze groep. Nu gaat het een stap verder en wordt er gezegd door een minister dat elke dag 30 tot 40 Palestijnen vermoord moeten worden. Hij is niet gecorrigeerd. Sterker nog… het wordt elke dag zo uitgevoerd.

Suriname zwijgt en kijkt weg. De NPS-fractie zal daarover nooit zwijgen. We verwachten tenminste dat onze regering daartegen ferm protest aantekent”, zei Pawiroredjo.

In juni leverde Pawiroredjo reeds zijn kritiek nadat de regering van Suriname besloot om bisschop Steve Meye te benoemen als niet-residerend ambassadeur van Suriname voor de Staat Israël. Hij vond dat besluiten en handelingen van Israël tegenover de Palestijnen volkomen in strijd zijn met de normen en waarden van Suriname.

Pawiroredjo stelde dat Suriname een vreedzame samenleving is waar alle etnische en religieuze groepen al eeuwen met elkaar in harmonie leven. Het bevreemdt hem daarom dat de regering is overgegaan tot het benoemen van een niet-residerend ambassadeur voor Israël.