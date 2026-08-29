Man vast voor zware mishandeling 23-jarige ex-vriendin

De 28-jarige Demelzo K. is deze week in verzekering gesteld op verdenking van zware mishandeling van zijn 23-jarige ex-partner V.B. De vrouw zou afgelopen weekend aan de Rust en Werkweg in Suriname door hem uit haar auto zijn getrokken en vervolgens meerdere keren zijn geslagen.

Volgens het slachtoffer had zij vijf jaar een relatie met Demelzo. Uit de relatie zijn twee kinderen geboren, die inmiddels 4 en 3 jaar oud zijn. Hoewel de relatie ongeveer een jaar geleden werd beëindigd, hadden de twee vanwege hun kinderen nog regelmatig contact.

De vrouw verklaarde dat er in het verleden vaker woordenwisselingen en ruzies tussen haar en haar ex-partner waren geweest, die volgens haar meerdere keren uitmondden in fysieke confrontaties. Zij had daarvan echter nooit eerder aangifte gedaan.

Afgelopen zondagavond rond 20.00 uur bracht Demelzo de kinderen volgens afspraak bij haar thuis. Nadat hij was vertrokken, stapte de vrouw met de kinderen in haar auto om naar de winkel te gaan. Via de Djnikoeweg, een zandweg richting de Rust en Werkweg, reed zij achter haar ex-partner aan.

Ter hoogte van de kruising van de Rust en Werkweg en de Kamtaweg gaf zij met haar knipperlicht aan dat hij moest stoppen. Volgens de vrouw wilde zij hem vragen of hij aanwezig zou zijn bij de certificaatuitreiking van hun zoon.

Demelzo stopte zijn voertuig, waarna de vrouw haar auto links naast die van hem parkeerde. Omdat zijn zijruit gesloten bleef, kon zij naar eigen zeggen niet goed verstaan wat hij zei. Toen zij op zijn ruit tikte, zou Demelzo via een geopende achterzijruit boos hebben gereageerd.

Daarna escaleerde de situatie. Volgens het slachtoffer greep haar ex-partner haar plotseling door de geopende zijruit bij haar haren. Vanwege de pijn opende zij haar portier, waarna hij haar uit de auto zou hebben getrokken.

De vrouw kwam op de grond terecht en zou vervolgens meerdere keren met gebalde vuisten in haar gezicht en tegen haar lichaam zijn geslagen. Voorbijgangers grepen uiteindelijk in en maakten een einde aan de mishandeling. Het slachtoffer verklaarde dat de verdachte volgens haar niet uit zichzelf van plan was te stoppen.

Bij de politie verklaarde de vrouw geen aanleiding te hebben gegeven voor de mishandeling. Zij hield pijnklachten over aan het incident en gaf aan strafrechtelijke vervolging van haar ex-partner te wensen.

De 23-jarige werd voor medisch onderzoek verwezen naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Demelzo K. in verzekering gesteld.