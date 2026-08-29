Gewonde man mishandelt personeel in ambulance, verpleegkundige afgevoerd naar SEH

Een man die vrijdagmiddag vanuit Nieuw-Amsterdam met een diepe kapwond in zijn gezicht door de ambulance werd afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, heeft het personeel tijdens de rit in de ziekenauto mishandeld. Waterkant.Net verneemt dat de aanval zo heftig was dat de patiënt de verpleegkundige bij haar nek heeft gegrepen en gewurgd.

De ambulancedienst kreeg een melding binnen vanuit het politiebureau Nieuw-Amsterdam over een man die gewond was geraakt bij een mishandeling tussen broers. Hij had daarbij een diepe kapwond in zijn gezicht opgelopen. De ambulance ging ter plaatse en na afstemming met de arts werd besloten hem naar de SEH te vervoeren.

Ter hoogte van de Pronkweg ging het tijdens de rit mis. De patiënt begon zich agressief te gedragen tegenover de verpleegkundige en greep haar bij de nek, waarbij hij haar begon te wurgen. De situatie was dusdanig ernstig dat de ambulancechauffeur met spoed langs de kant van de weg moest stoppen.

Tijdens deze manoeuvre dreigde de ziekenwagen betrokken te raken bij een aanrijding. De chauffeur wist een botsing echter op het laatste moment te voorkomen, zegt een voorbijganger aan onze redactie.

In de ambulance ontstond vervolgens een worsteling tussen de patiënt en de verpleegkundige. Toen de chauffeur zijn collega te hulp schoot, raakte ook hij verwikkeld in de worsteling met de man.

De politie van Nieuw-Amsterdam werd onmiddellijk ingeschakeld en kwam ter plaatse. Agenten sloegen de patiënt in de boeien en brachten hem naar het politiebureau.

De gewonde verpleegkundige moest daarna zelf per ambulance naar de SEH worden vervoerd voor medische behandeling. Zij klaagde over pijn aan haar lichaam.

Er is aangifte gedaan tegen de man. Wat er verder met hem is gebeurd, is niet bekend. De politie heeft de zaak in onderzoek.