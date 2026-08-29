Bridge Medical Group doet aangifte na geweld tegen ambulancepersoneel

Bridge Medical Group N.V. heeft aangifte gedaan tegen de man die vrijdag tijdens een ambulancerit in Commewijne plotseling gewelddadig zou zijn geworden tegen het personeel. Uit een officiële verklaring van het bedrijf blijkt dat de ambulancemedic niet alleen in een wurggreep werd genomen, maar ook meerdere keren werd geslagen. Ook de ambulancechauffeur kreeg tijdens zijn poging om zijn collega te helpen meerdere klappen.

Het incident vond plaats nadat Ambulance Meldkamer 117 vrijdag 28 augustus omstreeks 12.33 uur een melding kreeg vanuit het politiestation Nieuw-Amsterdam. Daar bevond zich een 42-jarige man met een diepe wond aan het behaarde hoofd. Die wond had hij opgelopen tijdens een vechtpartij met zijn 44-jarige broer.

Een ambulance-eenheid van Bridge Medical Group werd naar het station gestuurd, waarna de patiënt werd onderzocht. Hij was volgens de verklaring goed bij bewustzijn en er werden op dat moment geen duidelijke neurologische afwijkingen vastgesteld. Na overleg met de ambulancearts werd besloten hem naar de Spoedeisende Hulp (SEH) te vervoeren.

Volgens Bridge Medical Group was bij het ambulanceteam vooraf geen psychische aandoening of relevante chronische medische voorgeschiedenis van de man bekend. Ook vanuit het politiebureau zou geen informatie zijn verstrekt waaruit bleek dat sprake was van een bekende psychische stoornis of een verhoogd risico op agressief of gewelddadig gedrag.

Tijdens de rit werd de medische beoordeling voortgezet. Bridge Medical Group benadrukt dat er op basis van de beschikbare informatie en de toestand van de patiënt op dat moment geen duidelijke klinische aanwijzingen waren voor een neurotrauma dat het plotselinge gewelddadige gedrag kon verklaren. Of er mogelijk een medische, neurologische, psychiatrische of andere oorzaak aan het gedrag ten grondslag lag, moet volgens het bedrijf door bevoegde medische professionals nader worden onderzocht.

Rond 13.19 uur ging het ter hoogte van de Pronkweg, nabij Warung Osreng/CBB, ernstig mis. Vanuit de ambulance werd een SOS-melding afgegeven nadat de patiënt zich plotseling tegen de ambulancemedic had gekeerd. Zij werd volgens de verklaring meerdere keren geslagen en in een wurggreep genomen. De chauffeur greep in om zijn collega te bevrijden en verdere escalatie te voorkomen. Daarbij werd ook hij meerdere keren geslagen. De chauffeur wist tijdens de chaotische situatie bovendien een aanrijding met tegemoetkomend verkeer te voorkomen.

Omstanders schoten uiteindelijk te hulp en droegen eraan bij dat het ambulancepersoneel uit de acute situatie kon worden gehaald en in veiligheid werd gebracht. Na de SOS-melding werden meerdere ambulance-eenheden en leden van het Special Operation Team (SORT) naar de locatie gestuurd. Ook de politie van Nieuw-Amsterdam werd rond 13.20 uur ingeschakeld.

De ambulancemedic bleek meerdere verwondingen en kneuzingen te hebben opgelopen en werd met spoed met een ander medisch voertuig naar de SEH gebracht. Na behandeling mocht zij naar huis en is zij inmiddels herstellende. Het bedrijf heeft ook begeleiding ingezet voor de verwerking van het incident.

Bridge Medical Group heeft inmiddels aangifte gedaan. Volgens de informatie van het bedrijf is de betrokken man door de politie aangehouden. Het onderzoek naar de precieze aanleiding, omstandigheden en mogelijke oorzaken van het geweld ligt bij de bevoegde autoriteiten.

Opvallend is verder dat Bridge Medical Group de dienstverlening in Commewijne op 28 augustus heeft stilgelegd om het incident intern te onderzoeken en uit solidariteit met het getroffen personeelslid. De directie benadrukt dat geweld tegen hulpverleners niet wordt getolereerd en kondigt aan het incident intern te evalueren en waar nodig aanvullende veiligheidsmaatregelen te treffen.