Bizar: 101-jarige vrouw aangehouden voor drugshandel

Een 101-jarige vrouw is in Nigeria aangehouden voor het verkopen van cannabis. De vrouw, Esther Ogunmabo, werd zaterdag 22 augustus opgepakt in de staat Ogun, in het zuidwesten van het land.

Volgens de Nigeriaanse drugsbestrijdingsdienst NDLEA werd Ogunmabo aangetroffen met ongeveer 90 gram cannabis, verpakt in kleine zakjes. Zij zou tegenover de autoriteiten hebben verklaard dat zij de drugs verkocht aan mensen in haar omgeving.

De hoogbejaarde vrouw vertelde volgens de NDLEA dat zij in de illegale drugshandel terechtkwam nadat haar winkel door brand was verwoest.

Een dochter van de 101-jarige, die in Lagos woont, leverde de cannabis elke vier dagen aan haar. Zij verpakte de drugs vervolgens in kleinere hoeveelheden om die te verkopen.

De 101-jarige is inmiddels op borgtocht vrijgelaten. De leiding van de NDLEA heeft vanwege haar hoge leeftijd opdracht gegeven haar te laten begeleiden en counseling aan te bieden. Haar vrijlating betekent volgens de dienst niet dat zij niet strafrechtelijk kan worden vervolgd.

Ook de dochter van Ogunmabo is aangehouden. De aanhouding vond plaats terwijl de NDLEA meerdere drugsvangsten bekendmaakte in verschillende delen van Nigeria.