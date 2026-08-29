Aangespoeld lichaam Klaaskreek geïdentificeerd als 20-jarige Cubaan; politie laat obductie verrichten

Het lichaam dat donderdag bij het MISA Hoi-strand te Klaaskreek in het district Brokopondo werd aangetroffen, is inmiddels geïdentificeerd. Het gaat om de 20-jarige Cubaan P.S., die volgens het voorlopige onderzoek van de politie in Suriname werkzaam moet zijn geweest op een zogenoemde scalian.

Eerder werd al gemeld dat bij Klaaskreek een lichaam was aangespoeld en dat vermoedelijk sprake was van een arbeider van een scalian. Met de nieuwe informatie is niet alleen de identiteit van het slachtoffer bekend geworden, maar wordt ook het eerdere vermoeden over zijn werkzaamheden door het voorlopige onderzoek bevestigd.

De politie van Brokopondo kreeg op donderdag 27 augustus een melding dat ter hoogte van het strand een lichaam was aangespoeld. Agenten troffen ter plaatse de man aan, die geen teken van leven meer vertoonde. De plaatselijke basja van Klaaskreek was eveneens aanwezig en verleende ondersteuning aan de politie.

Onduidelijk blijft vooralsnog hoe de 20-jarige P.S. om het leven is gekomen. De omstandigheden rond zijn overlijden zijn nog niet vastgesteld. Juist daarom wordt verder onderzoek verricht naar zijn dood.

Het lichaam werd vrijdagochtend 28 augustus door een uitvaartonderneming naar Paramaribo overgebracht. In opdracht van het Openbaar Ministerie heeft de politie het lichaam in beslag genomen voor obductie. Daarmee moet meer duidelijkheid worden verkregen over de dood van de jonge man.

De politie zet het onderzoek voort en roept personen die mogelijk relevante informatie hebben op zich te melden bij de politie van Brokopondo via 0325474 of bij het Command Center via 115.