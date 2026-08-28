Woning volledig afgebrand aan Sophialaan, auto loopt eveneens brandschade op

Een woning aan de Sophialaan in Suriname is afgelopen nacht door brand volledig verwoest. Ook een auto die op het erf stond, liep bij de brand schade op.

De Surinaamse brandweer rukte na de melding uit naar het adres. Het betrof een laagbouwwoning die deels uit steen en deels uit hout was opgetrokken. Ondanks de inzet van de brandweer kon niet worden voorkomen dat de woning volledig afbrandde.

Tijdens de brand werden twee gascilinders uit de woning gehaald en buiten in veiligheid gebracht.

Bij de brand deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De woning was aangesloten op het elektriciteitsnet van de EBS en was niet tegen brand verzekerd.

Op de beelden van na de brand is te zien dat grote delen van de woning zijn verwoest en delen van de dakconstructie zijn ingestort. Een auto op het terrein vertoont eveneens zichtbare brandschade.

De oorzaak van de brand is vooralsnog niet bekend en wordt onderzocht.