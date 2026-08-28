Vrouw dood aangetroffen in hotelkamer; blauwe plekken en schaafwonden op lichaam

In een hotel in de omgeving van de Calcuttastraat in Suriname is donderdagmiddag 27 augustus het levenloze lichaam van een vrouw aangetroffen.

De Surinaamse politie kreeg rond 12.32 uur de melding en stuurde agenten van bureau Herman Gooding naar de locatie. In de hotelkamer troffen zij de vrouw aan zonder enig teken van leven.

Een arts werd ingeschakeld en stelde officieel haar overlijden vast. Bij de eerste beoordeling van het lichaam werden onder meer blauwe plekken en schaafwonden aan de benen vastgesteld.

Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat de vrouw mogelijk is overleden aan een acute hartstilstand. Daarmee is de zaak echter nog niet afgerond, omdat zowel de precieze doodsoorzaak als de omstandigheden waaronder zij in de hotelkamer is overleden nog nader worden onderzocht.

Over de identiteit van de vrouw, de reden van haar verblijf in het hotel en wat zich voorafgaand aan haar overlijden heeft afgespeeld, zijn op dit moment geen verdere bijzonderheden bekendgemaakt.

Het onderzoek naar de zaak wordt voortgezet. Nadere informatie moet meer duidelijkheid geven over wat er precies in de hotelkamer is gebeurd.