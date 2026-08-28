Vismale levert 25e sociale woning op: gezin verruilt zinken onderkomen voor volledig afgewerkt huis

Voor Sangeeta Sewratan is er na een moeilijke periode een grote verandering gekomen in haar woonsituatie. De vrouw kreeg op donderdag 27 augustus de sleutel van een volledig afgewerkte tweekamerwoning, die met particuliere donaties en de inzet van Louis Vismale, voorzitter van Stichting 1 voor 12, tot stand is gekomen. Voorheen woonde zij in een eenvoudige woning die volledig uit zinkplaten bestond.

De nieuwe woning beschikt over twee kamers, een badkamer en toilet en is volledig betegeld en geschilderd. Ook de keuken is voorzien van een keukenblok met spoelbak en kastruimte. Het bouwproject nam volgens Vismale ongeveer twee tot drie maanden in beslag. De totale kosten kwamen uit op ongeveer SRD 885.000.

Een belangrijk deel van het geld kwam van een echtpaar uit Aruba, dat 10.000 Amerikaanse dollar doneerde, omgerekend ongeveer SRD 370.000. Daarnaast werd via een Moederdagshow in de Anthony Nesty Sporthal ongeveer SRD 250.000 voor de woning vrijgemaakt. Kleinere bijdragen van andere donateurs maakten het mogelijk om het project uiteindelijk af te ronden.

Voor Sewratan betekent de woning meer dan alleen een nieuw dak boven haar hoofd. Zij heeft geen vast werk en probeert af en toe met cateringwerk inkomsten te verdienen. Haar echtgenoot heeft diabetes en het gezin heeft twee schoolgaande kinderen, die het volgens Vismale goed doen op school. Juist die omstandigheden speelden voor hem mee bij de beslissing om het gezin te helpen.

Toch is het project nog niet helemaal afgerond. De definitieve aansluitingen op water en elektriciteit moeten nog worden gerealiseerd. Voor de watervoorziening heeft inmiddels een eerste keuring plaatsgevonden, maar er moet nog een tweede volgen. Ook voor stroom is nog een definitieve aansluiting nodig.

Volgens Vismale is daarvoor mogelijk opnieuw hulp uit de samenleving nodig. Hij hoopt daarnaast dat de overheid ondersteuning kan bieden bij het realiseren van de nutsvoorzieningen. Een eerder verzoek aan het kabinet van de president heeft volgens hem vooralsnog niet tot verdere hulp geleid.

De woning voor Sewratan is volgens Vismale de 25e sociale woning die de stichting heeft gerealiseerd. In totaal zouden er inmiddels ongeveer vijftig woningen zijn gebouwd, waarvan een belangrijk deel met sociale donatiemiddelen is gefinancierd. Veel bijdragen kwamen volgens hem rechtstreeks van particulieren die bereid waren geld beschikbaar te stellen voor mensen in moeilijke omstandigheden.

Vismale ziet juist daarin ruimte voor een bredere maatschappelijke aanpak van het woningtekort. Volgens hem kunnen eenvoudige, volledig afgewerkte tweekamerwoningen afhankelijk van de omstandigheden voor ongeveer 10.000 tot 15.000 euro worden gebouwd. Hij hoopt daarom op structurele samenwerking met de overheid, zodat dergelijke woningen op grotere schaal gerealiseerd kunnen worden.

Voor Sewratan overheerst ondertussen vooral opluchting en dankbaarheid. Hoewel het gezin nog behoefte heeft aan onder meer bedden en andere huishoudelijke spullen, kan zij na maanden van onzekerheid aan een nieuwe fase beginnen. Vismale doet daarom opnieuw een beroep op mensen die willen bijdragen om het gezin verder op weg te helpen.