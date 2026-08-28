Verdachte in been geschoten tijdens aanhouding door politie

Twee verdachten zijn donderdagavond te De Boerbuiten in Suriname aangehouden na uitgewerkte informatie van gespecialiseerde inlichtingendiensten. Bij de aanhouding liep één van de verdachten een schotwond op aan zijn bovenbeen.

De actie vond rond 19.00 uur plaats ter hoogte van De Boerbuiten 106. Uit de verkregen informatie blijkt dat de twee personen in verband worden gebracht met meerdere strafbare feiten waaronder inbraak, bedreiging en vernieling.

Tijdens de aanhouding zijn schoten gelost. Onder welke omstandigheden dit precies gebeurde en door wie er is geschoten, blijkt niet uit de beschikbare informatie. Wel staat vast dat één van de aangehouden verdachten daarbij in het bovenbeen werd geraakt.

Beide verdachten zijn aangehouden. De gewonde man werd daarna met een ambulance afgevoerd.

Nadere bijzonderheden over hun identiteit en de toestand van de gewonde verdachte zijn vooralsnog niet bekend.