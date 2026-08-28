Veerdienst Guyana-Suriname hervat na opheffing verbod op M.V. Canawaima

De veerverbinding tussen Guyana en Suriname wordt vanaf vandaag, 28 augustus 2026, hervat. Het verbod op de M.V. Canawaima is opgeheven nadat het vaartuig technische inspecties met succes heeft doorstaan en aan specifieke eisen van de Maritieme Autoriteit Suriname heeft voldaan.

Volgens de regering van Guyana krijgt bij de hervatting één groep direct voorrang: passagiers die door de tijdelijke stillegging van de veerdienst zijn gestrand. Daarna moet de verbinding tussen beide landen weer volgens het reguliere vaarschema worden uitgevoerd.

De opschorting van de ferry had de afgelopen dagen voor aanzienlijke overlast gezorgd aan beide zijden van de grens. Vertegenwoordigers van Guyana hebben in die periode intensief overleg gevoerd met hun Surinaamse counterparts om ervoor te zorgen dat aan de vereiste veiligheids- en constructievoorwaarden werd voldaan.

De Guyanese regering benadrukt dat de veiligheid van reizigers gedurende de hele periode voorop heeft gestaan. Volgens de verklaring is alles in het werk gesteld om de noodzakelijke werkzaamheden en controles zo snel mogelijk af te ronden, zonder concessies te doen aan de veiligheid.

Met het opheffen van het verbod is de kwestie rond de M.V. Canawaima overigens nog niet definitief afgesloten. Guyana en Suriname zullen verder overleg voeren over een toekomstige droogdokbeurt van het schip.

Daarnaast wordt gesproken over de inzet van een vervangend vaartuig. Daarmee willen beide landen voorkomen dat de belangrijke verbinding in de toekomst opnieuw langdurig wordt onderbroken en moet een zo soepel mogelijke voortzetting van de veerdienst worden gegarandeerd.

De Guyanese regering heeft de betrokken autoriteiten, overige stakeholders en vooral het reizende publiek bedankt voor hun medewerking en geduld tijdens de tijdelijke stillegging.