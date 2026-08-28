Rudisa financiert speurhondeninzet in zoektocht naar Rodney Leysner

Een team van acht Nederlandse speurhonden, acht hondengeleiders en zeven ondersteunende specialisten reist deze week naar Suriname om te helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leysner (52). De internationale inzet van Stichting Reddingshonden RHWW wordt mogelijk gemaakt door Rudisa International N.V., waarvoor Leysner op basis van een overeenkomst van opdracht werkzaam is. Dat heeft de advocaat van Rudisa International N.V. zojuist desgevraagd bevestigd aan de redactie van Waterkant.Net.

Rudisa neemt de kosten van de buitenlandse inzet, begroot op 50.000 euro, voor haar rekening. Dat bedrag dekt onder meer het vliegvervoer van het team en de honden, verblijf, lokaal vervoer, materiaal en verzekeringen. Een deel van de reguliere hulp van RHWW is namelijk kosteloos; alleen de extra kosten van een inzet buiten Nederland moeten apart worden gefinancierd.

Leysner, in Nederland bekend als filmproducent, verhuisde dit jaar naar Suriname om bij Rudisa aan de slag te gaan. Hij wordt sinds zaterdag 15 augustus vermist. Zijn uitgebrande auto werd op 21 augustus aangetroffen in een zwamp in het district Saramacca.

Zevenendertig jaar ervaring, ook in de regio

De Stichting Reddingshonden RHWW is opgericht in 1989 en telt inmiddels zo’n 55 vrijwilligers. De honden zijn getraind in drie disciplines — water, land en puin — en worden zowel ingezet om levende personen terug te vinden als om overledenen te lokaliseren. De stichting staat sinds 2001 geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en werkt structureel samen met politie en brandweer.

Naast tientallen inzetten in Nederland is RHWW in de afgelopen decennia ook internationaal actief geweest, onder meer op Sint Maarten (1995) en Aruba (2011), evenals in landen als Italië, Portugal en Indonesië. De inzet in Suriname is daarmee geen eerste ervaring met een zoekactie in het Caribisch gebied.

Verloop van de inzet

Voor deze inzet is met name de expertise in zoekwerk op en rond water relevant, van belang bij het doorzoeken van het moerasachtige terrein in het district Saramacca, en niet overal standaard voorhanden. De inzet in Suriname duurt naar verwachting zes tot negen dagen. RHWW blijft zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en de veiligheid van het team; Rudisa is in overleg met de familie van Leysner tot de financiering gekomen. Namens Rudisa is via haar advocaat de afgelopen dagen overleg gevoerd met RHWW over de voorwaarden en praktische invulling van de financiering, waarna gisteravond en vandaag alle afspraken definitief rond zijn gekomen.

Rudisa spreekt, bij monde van haar advocaat, de hoop uit dat de inzet van het gespecialiseerde team uitkomst zal bieden, niet alleen voor de familie van Rodney Leysner, maar voor iedereen die de afgelopen weken met de zaak begaan is geweest. Waterkant.Net volgt de ontwikkelingen in deze zaak.