Reyme: “Geslaagde leerlingen kregen dag later te horen dat zij zijn afgewezen”

Volgens A20-parlementariër Steven Reyme hebben enkele leerlingen van leerjaar 10 aanvankelijk te horen gekregen dat zij waren geslaagd. Een dag later kregen zij echter van de school te horen dat zij alsnog waren afgewezen.

“U begrijpt het drama dat zo een leerling heeft meegemaakt. Het is traumatisch”, zei Reyme donderdag in De Nationale Assemblee (DNA).

Volgens de politicus gaat het niet alleen om één specifiek geval, maar om meerdere. Wanneer hij als voorbeeld het rapport van een van deze leerlingen bekeek, viel het hem direct op dat deze leerling slechts op een berekende 5 na nu een jaar moet achterblijven om de klas over te doen. De parlementariër zou graag willen weten of er geen regeling is die het mogelijk zou maken dat deze leerlingen een herexamen kunnen maken in de leerjaren 10 en 11.

“De mensen zelf vinden het erg, maar het is wettelijk niet geregeld. Ik wil de regering toch oproepen om naar dit soort gevallen te kijken, zodat je een kind niet een heel jaar houdt voor een vak, terwijl die voor andere vakken negens en achten heeft”, aldus Reyme.

Vorige week heeft minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC) tijdens een themavergadering informatie verschaft over diverse knelpunten. Komende week zal hiervoor wederom een vervolgvergadering worden uitgeschreven. Ondertussen is er veel kritiek op de examens van leerjaar 10.