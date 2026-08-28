Politie waarschuwt: ook sterke zwemmers kunnen reddingsvest nodig hebben

Wie het water opgaat, doet er verstandig aan niet alleen op zijn eigen zwemvaardigheid te vertrouwen. Reddingsvesten en andere drijfmiddelen worden bij wateractiviteiten nog geregeld vergeten, terwijl juist deze uitrusting volgens het Korps Politie Suriname van groot belang kan zijn om ongelukken te voorkomen.

De waarschuwing richt zich vooral op mensen die gebruikmaken van boten, zich op rivieren begeven of activiteiten ondernemen in diep water. Een reddingsvest kan daarbij van levensbelang zijn, ook voor personen die zichzelf als sterke zwemmers beschouwen.

Volgens de politie wordt veiligheidsuitrusting soms ten onrechte gezien als iets dat alleen nodig is voor mensen die niet goed kunnen zwemmen. Dat beeld klopt niet. Het gebruik van een reddingsvest is juist een voorzorgsmaatregel waarmee risico’s tijdens wateractiviteiten zoveel mogelijk kunnen worden beperkt.

De boodschap is daarom duidelijk: wie zich op of rond het water begeeft, moet vooraf nadenken over de juiste bescherming. Niet alleen zwemvaardigheid, maar ook goede voorbereiding en het gebruik van geschikte veiligheidsmiddelen kunnen een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van ernstige incidenten.

Met de oproep wil de politie mensen bewuster maken van hun eigen verantwoordelijkheid. Veiligheid op het water begint volgens de boodschap bij de gebruiker zelf: draag waar nodig een reddingsvest en zorg dat de juiste veiligheidsuitrusting beschikbaar is voordat een wateractiviteit begint.