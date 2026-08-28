Lichaam aangespoeld bij strand te Klaaskreek, mogelijk arbeider van scalian

Bij het MISA Hoi-strand te Klaaskreek in Suriname is donderdagavond een lichaam aangespoeld. Volgens de eerste informatie van de politie bestaat het vermoeden dat het slachtoffer een arbeider is van een zogeheten scalian, een drijvende goudwinningsinstallatie.

De melding kwam omstreeks 19.46 uur binnen bij de politie van Brokopondo. Toen agenten ter plaatse kwamen werd het aangespoelde stoffelijk overschot aangetroffen. De identiteit van de overledene is vooralsnog niet bekendgemaakt.

Ook is op dit moment niet duidelijk hoe de persoon in het water terecht is gekomen, hoelang het lichaam zich in het water heeft bevonden en onder welke omstandigheden het slachtoffer is overleden.

De Surinaamse politie doet verder onderzoek naar het incident. Nadere informatie moet meer duidelijkheid verschaffen over de identiteit van het slachtoffer en de omstandigheden rond het overlijden.