Landsdienaren krijgen per eind september 15 procent salaris erbij, maar akkoord met vakbonden blijft uit

Landsdienaren in Suriname en met hen gelijkgestelden krijgen per eind september 2026 een algemene salarisverhoging van 15 procent. De maatregel gaat per direct in en is het resultaat van gesprekken tussen de regering en de vakbeweging. Dat blijkt uit een gezamenlijke persverklaring van 27 augustus gepubliceerd door president Simons.

Opvallend is dat de salarisverhoging er komt zonder dat partijen een volledig akkoord hebben bereikt. De gesprekken over de verdere arbeidsvoorwaarden en de financiële ruimte daarvoor zijn namelijk nog niet afgerond.

Om daar verder aan te werken, wordt een gemengde werkgroep ingesteld. Die zal bestaan uit acht vertegenwoordigers van de regering en zeven leden vanuit de vakbeweging.

De werkgroep krijgt drie maanden de tijd om concrete voorstellen uit te werken over de verdere invulling van de arbeidsvoorwaarden en het bijbehorende financiële kader.

Hoewel de verhoging van 15 procent dus al is toegezegd, blijven andere onderdelen van het overleg nog open. Regering en vakbonden benadrukken dat de dialoog wordt voortgezet.

Daarmee krijgen ambtenaren en gelijkgestelden op korte termijn wel meer salaris, terwijl de bredere onderhandelingen over hun arbeidsvoorwaarden voorlopig doorgaan.