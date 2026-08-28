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Echtgenote schakelt politie in voor mishandeling door dc Muller

KAM Thuiszorg

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Een vrouw heeft donderdag de politie ingeschakeld vanwege mishandeling door haar echtgenoot, districtscommissaris (dc) Ernesto Muller van Wanica Zuid-Oost in Suriname.

Waterkant.Net verneemt dat de aangeefster na de melding thuis werd aangetroffen. Zij verklaarde dat zij door haar man tevens dc was mishandeld. Als gevolg daarvan zou zij pijn aan haar rug hebben en moeite ondervinden met lopen.

Het slachtoffer werd met een visum voor medische behandeling verwezen naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De vrouw gaf aan dat zij inmiddels negen jaar getrouwd is met de verdachte. Volgens haar hebben zij de afgelopen zes weken nauwelijks contact met elkaar gehad vanwege een slepende kwestie. Ondanks de problemen wonen zij nog steeds op hetzelfde adres.

De politie nam naar aanleiding van haar verklaring aangifte op ter zake mishandeling. De dc was op dat moment niet op het adres aanwezig.

Later meldde Muller zich op het politiebureau. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt beslist hoe de zaak verder wordt afgehandeld.

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