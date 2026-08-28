Brunswijk zet vraagtekens bij informatie over vissterfte: ‘Er waren levende vissen daar’

Nadat president Jennifer Simons eerder vandaag bekendmaakte dat de regering Grassalco formeel aansprakelijk zal stellen voor de schade als gevolg van de vervuiling rond de Moeroekreek en de daaropvolgende vissterfte, heeft ABOP-leider Ronnie Brunswijk een oriëntatiebezoek gebracht aan de genoemde concessie van Grassalco, waarop een ondernemer bezig is geweest.

Volgens de DNA-vicevoorzitter blijkt echter dat er wel levende vissen aanwezig zijn in het water rondom deze concessie. Daarnaast zijn er diverse putten die de lozing van gecontamineerd water naar de Moeroekreek belemmeren. Het water zou volgens hem eerst in deze putten terecht moeten komen alvorens het verder in voornoemde kreek kan lozen.

Hij fronst daarom zijn wenkbrauwen over de informatie die president Simons heeft gehad van deskundigen. “Er waren levende vissen daar in de directe omgeving. Tot in die Moeroekreek waren er levende vissen. Dus wat men zegt kan, want ik ben niet de deskundige, maar laten we zelf gaan kijken zodat we een beter beeld krijgen”, zei Brunswijk in De Nationale Assemblee (DNA).

Alhoewel de ABOP’er erop vertrouwt dat de Nationale Milieu Autoriteit (NMA) de juiste informatie heeft gegeven, wijst de praktijk volgens hem anders uit. In de eerste drie kilometers van de Moeroekreek heeft hij niets gemerkt van dode vissen. Hijzelf heeft ter plekke video’s gemaakt van hoe vissen daar rondzwemmen en worden gevangen. Deze dode vissen zijn pas na 18 kilometer te vinden.

President Simons gaf aan dat de levende vissen waarover Brunswijk het heeft, inderdaad in het aangegeven gebied voorkomen. Deze levende vissen zijn gevangen en voor onderzoek naar Frankrijk gestuurd.

“En die levende vissen hadden die hoge dosering van die materialen… kwik enzo erin. Dus het feit dat je levende vissen daar hebt wilt niet zeggen dat er daar niets aan de hand is. Die vis kan levend zijn, maar het heeft kwik en allerlei dingen in zich, waardoor jij die vis niet moet eten”, zei het staatshoofd.