Advocaat hekelt onderzoek naar mishandeling arrestant op politiebureau Keizerstraat

Advocaat Derrick Veira uit ernstige kritiek op het onderzoek naar de vermeende mishandeling van zijn cliënt P.F. op het politiebureau Keizerstraat in Suriname. Volgens de raadsman schort het aan de onafhankelijkheid van het onderzoek, omdat dit wordt uitgevoerd door politiemedewerkers van hetzelfde bureau waar de mishandeling zou hebben plaatsgevonden.

P.F. zou volgens Veira door vermoedelijk politiepersoneel met een ijzeren pijp zijn mishandeld. Daarbij zou hij een gebroken scheenbeen hebben opgelopen.

De advocaat stelt dat zijn cliënt vervolgens met het gebroken been werd voorgeleid, zonder dat hij vooraf medische hulp zou hebben gekregen. Ook zouden zijn rechten als verdachte niet aan hem zijn voorgehouden.

Volgens Veira wordt P.F. bovendien in het cellenhuis aan de Keizerstraat onder druk gezet om de zaak in te trekken. De raadsman noemt dat een ernstige ontwikkeling en vreest dat hierdoor de waarheidsvinding in het gedrang komt.

Vooral het feit dat het onderzoek volgens hem nog altijd bij hetzelfde politiebureau ligt, baart Veira zorgen. Hij vindt dat in een dergelijke zaak de afdeling Onderzoek Personeelszaken (OPZ) het onderzoek zou moeten uitvoeren.

Veira zegt inmiddels contact te hebben opgenomen met OPZ, maar stelt dat de zaak vooralsnog niet is overgedragen. Daardoor zouden volgens hem de vermeende ijzeren pijp, mogelijke getuigen en het onderzoek zelf zich nog allemaal bevinden bij het bureau waar de mishandeling zou hebben plaatsgevonden.

Volgens de strafpleiter kan die situatie de onafhankelijkheid en objectiviteit van het onderzoek aantasten. Hij pleit daarom voor een onafhankelijk onderzoek naar de beschuldigingen.

De aantijgingen tegen de betrokken politieambtenaren zijn vooralsnog niet onafhankelijk vastgesteld. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen wat zich precies op het politiebureau Keizerstraat heeft afgespeeld en wie daarvoor verantwoordelijk kan worden gehouden.