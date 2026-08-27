HomeNieuws uit SurinameSLM-vlucht wijkt door slecht weer uit naar Guyana, aansluitende vluchten vertraagd
Nieuws uit SurinameToerismeUitgelicht

SLM-vlucht wijkt door slecht weer uit naar Guyana, aansluitende vluchten vertraagd

KAM Thuiszorg

-

0
VIDEO: Tweede 'nieuwe' SLM Boeing 737 vanuit Arizona aangekomen

WK 2026

SLM-vlucht PY332, die vanuit Barbados via Guyana naar Suriname onderweg was, heeft vanmorgen vanwege slechte weersomstandigheden rond de Johan Adolf Pengel International Airport niet kunnen landen. Het toestel is daarop uitgeweken naar de Cheddi Jagan International Airport in Guyana.

Waterkant.Net verneemt dat de bemanning als gevolg van de uitwijking de verplichte rustperiode in acht moet nemen, conform de geldende veiligheidsvoorschriften voor de luchtvaart.

Hierdoor zullen de vluchten PY9913/9914 (Paramaribo–Belém v.v.) en PY421/422 (Guyana–Miami v.v.) volgens een aangepast schema worden uitgevoerd.

De luchtvaartmaatschappij heeft laten weten dat na 10.00 uur lokale tijd verdere informatie wordt verstrekt, waaronder het herziene vluchtschema.

Surinam Airways biedt passagiers haar verontschuldigingen aan voor het ongemak en vraagt om begrip en geduld.

shop now
11 en 12 september

Vorig artikel
Ramdien: “Bij Bouva lijkt het alsof zijn koffer nooit uitgepakt wordt”
Volgend artikel
Regering vandaag in spoedberaad na massale vissterfte in Boven-Saramacca
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival