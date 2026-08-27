SLM-vlucht wijkt door slecht weer uit naar Guyana, aansluitende vluchten vertraagd

SLM-vlucht PY332, die vanuit Barbados via Guyana naar Suriname onderweg was, heeft vanmorgen vanwege slechte weersomstandigheden rond de Johan Adolf Pengel International Airport niet kunnen landen. Het toestel is daarop uitgeweken naar de Cheddi Jagan International Airport in Guyana.

Waterkant.Net verneemt dat de bemanning als gevolg van de uitwijking de verplichte rustperiode in acht moet nemen, conform de geldende veiligheidsvoorschriften voor de luchtvaart.

Hierdoor zullen de vluchten PY9913/9914 (Paramaribo–Belém v.v.) en PY421/422 (Guyana–Miami v.v.) volgens een aangepast schema worden uitgevoerd.

De luchtvaartmaatschappij heeft laten weten dat na 10.00 uur lokale tijd verdere informatie wordt verstrekt, waaronder het herziene vluchtschema.

Surinam Airways biedt passagiers haar verontschuldigingen aan voor het ongemak en vraagt om begrip en geduld.