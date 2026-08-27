Regering vandaag in spoedberaad na massale vissterfte in Boven-Saramacca

President Jennifer Simons heeft donderdag 27 augustus een spoedberaad belegd over de verontreiniging van de Saramaccarivier, nadat eind juni in het Boven-Saramaccagebied op grote schaal vissen dood werden aangetroffen. De uitkomsten van het onderzoek naar de oorzaak van die situatie staan centraal tijdens het overleg.

Aanleiding voor het spoedoverleg is de grote ongerustheid die onder bewoners en gemeenschappen in het gebied is ontstaan. Om meer duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden rond de vissterfte, is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd waarbij zowel nationale als internationale partijen betrokken zijn. Een deel van de genomen monsters is voor nader onderzoek naar het buitenland gestuurd.

Bij het beraad zijn vertegenwoordigers van de Nationale Milieu Autoriteit en verschillende ministeries aanwezig. Ook de ministers van Olie, Gas en Milieu, Grondbeleid en Bosbeheer en Natuurlijke Hulpbronnen nemen deel. Daarnaast zijn andere betrokken actoren uitgenodigd om de beschikbare onderzoeksgegevens gezamenlijk te beoordelen en te bepalen welke vervolgstappen nodig zijn.

Opvallend is dat de resultaten van het onderzoek inmiddels zo zwaar wegen dat het Kabinet van de President zelf een spoedoverleg heeft georganiseerd. De regering wil op basis van de bevindingen niet alleen vaststellen wat precies aan de hand is geweest, maar ook bepalen hoe verder moet worden gehandeld.

Volgens de Communicatie Dienst Suriname wordt de Surinaamse pers na afloop van het overleg om 11.00 uur geïnformeerd over de onderzoeksresultaten en de bevindingen die tijdens het spoedberaad zijn besproken. De regering zegt daarbij belang te hechten aan een snelle, zorgvuldige en gecoördineerde aanpak, waarbij zowel de volksgezondheid als het milieu moeten worden beschermd.