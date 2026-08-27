Ramdien: “Bij Bouva lijkt het alsof zijn koffer nooit uitgepakt wordt”

VHP-parlementariër Harriet Ramdien stelt dat minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS) tijdens de vorige regeerperiode als parlementariër vaker kritiek leverde op het reisgedrag van ministers. Nu blijkt volgens de VHP’er dat Bouva juist degene is die steeds uitlandig is.

“De huidige minister van Buitenlandse Zaken, Melvin Bouva, was de man die altijd uit zijn stoel ging springen wanneer de toenmalige minister naar het buitenland ging. Zodra er in DNA bekend werd gemaakt dat een minister uitlandig is, stond hij als eerste op en zei: ‘Ja, die minister is weer uitlandig en blablabla…’

Maar mijn goede genade, meneer Bouva… wat doet u zelf? Bij meneer Bouva lijkt het alsof zijn koffer nooit uitgepakt wordt. Diezelfde koffer sleept hij terug in een ander vliegtuig en hij vliegt weg. Hij is meer buiten dan hier”, zei Ramdien in een interview op Stanvaste Radio.

De politica vraagt zich af welke voordelen al die dienstreizen van Bouva het land tot nu toe hebben opgebracht. “Omdat ik niets merk. Ik hoor wel dat hij naar Brazilië, Nederland, Thailand, hier en daar is gegaan, maar ik heb zelf nog geen Thaise loempia gezien. Dus ik weet niet of hij het alleen eet of wat er gebeurt, maar je hoort constant dat hij in het buitenland is. Maar tot nu toe heb ik niets gehoord”, aldus Ramdien.

Volgens de VHP’er moet de regering duidelijkheid brengen over wat precies het beleid is van de bewindsman, aangezien hier belastingmiddelen van het volk worden gebruikt om dure tickets, hotels, hand- en voedingsgeld te betalen. In sommige gevallen kan het zelfs in de miljoenen SRD’s oplopen.