HomeNieuws uit SurinameRamdien: "Bij Bouva lijkt het alsof zijn koffer nooit uitgepakt wordt"
Nieuws uit SurinameOverheidPolitiekUitgelicht

Ramdien: “Bij Bouva lijkt het alsof zijn koffer nooit uitgepakt wordt”

KAM Thuiszorg

-

0
Melvin Bouva

WK 2026

VHP-parlementariër Harriet Ramdien stelt dat minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS) tijdens de vorige regeerperiode als parlementariër vaker kritiek leverde op het reisgedrag van ministers. Nu blijkt volgens de VHP’er dat Bouva juist degene is die steeds uitlandig is.

“De huidige minister van Buitenlandse Zaken, Melvin Bouva, was de man die altijd uit zijn stoel ging springen wanneer de toenmalige minister naar het buitenland ging. Zodra er in DNA bekend werd gemaakt dat een minister uitlandig is, stond hij als eerste op en zei: ‘Ja, die minister is weer uitlandig en blablabla…’

Maar mijn goede genade, meneer Bouva… wat doet u zelf? Bij meneer Bouva lijkt het alsof zijn koffer nooit uitgepakt wordt. Diezelfde koffer sleept hij terug in een ander vliegtuig en hij vliegt weg. Hij is meer buiten dan hier”, zei Ramdien in een interview op Stanvaste Radio.

De politica vraagt zich af welke voordelen al die dienstreizen van Bouva het land tot nu toe hebben opgebracht. “Omdat ik niets merk. Ik hoor wel dat hij naar Brazilië, Nederland, Thailand, hier en daar is gegaan, maar ik heb zelf nog geen Thaise loempia gezien. Dus ik weet niet of hij het alleen eet of wat er gebeurt, maar je hoort constant dat hij in het buitenland is. Maar tot nu toe heb ik niets gehoord”, aldus Ramdien.

Volgens de VHP’er moet de regering duidelijkheid brengen over wat precies het beleid is van de bewindsman, aangezien hier belastingmiddelen van het volk worden gebruikt om dure tickets, hotels, hand- en voedingsgeld te betalen. In sommige gevallen kan het zelfs in de miljoenen SRD’s oplopen.

shop now
11 en 12 september

Vorig artikel
Van geldtransfer tot digitale koers tussen Nederland en Suriname
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival