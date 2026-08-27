Minister geeft verkeersveiligheid prioriteit: lancering Nationaal Verkeersveiligheidsdashboard

Na zeven verkeersdoden in nauwelijks twee weken kondigt de regering een pakket stevige maatregelen aan om het verkeer in Suriname veiliger te maken. Verkeerscontroles worden gerichter opgevoerd, boetes gaan fors omhoog en er komt een landelijke verkeershandhavingsunit die uiteindelijk moet uitgroeien tot 150 handhavers.

Volgens de toespraak van de minister van Justitie en Veiligheid, gehouden bij de lancering van het Nationaal Verkeersveiligheidsdashboard, moet het nieuwe systeem ervoor zorgen dat de overheid niet alleen cijfers verzamelt, maar die ook daadwerkelijk gebruikt om te bepalen waar wordt gecontroleerd en waar investeringen nodig zijn. Het uitgangspunt daarbij is duidelijk: van data naar daad.

Het Korps Politie Suriname gaat voortaan nadrukkelijker controleren op plaatsen en tijdstippen waar volgens de cijfers het risico op ongevallen het grootst is. Daarbij wordt onder meer gelet op te hard rijden, alcoholgebruik, telefoongebruik achter het stuur, het niet dragen van gordel of valhelm, gevaarlijk rijgedrag en ontbrekende documenten.

Een van de opvallendste toezeggingen is de oprichting van een gespecialiseerde landelijke verkeershandhavingsunit. Die moet gefaseerd worden uitgebreid tot 150 verkeershandhavers die speciaal worden geselecteerd en opgeleid voor deze taak.

Daarnaast worden de huidige verkeersboetes onder de loep genomen. Volgens de minister hebben veel boetebedragen hun afschrikkende werking verloren. De regering werkt daarom aan een forse herziening, waarbij overtredingen die mensenlevens in gevaar brengen zwaarder moeten worden bestraft.

Ook voor bromfietsers en andere weggebruikers komen concrete veranderingen. Vanaf oktober 2026 begint landelijke voorlichting over keuring, verzekering en het dragen van een valhelm. Vanaf januari 2027 volgt actieve en consequente handhaving. In diezelfde maand start ook gefaseerd de bromfietscertificering, waarbij bestuurders moeten aantonen dat zij verkeersregels kennen, risico’s herkennen en hun voertuig veilig kunnen besturen.

Voertuigen zullen bovendien vaker technisch worden gecontroleerd. Daarbij wordt gekeken naar onder meer remmen, verlichting, banden, uitlaat, constructieve aanpassingen en verzekeringsdekking. De overheid wil hiervoor samenwerken met keuringsinstanties, verzekeraars en het Openbaar Ministerie.

Ook gevaarlijke kruispunten, schoolzones en andere risicoplekken moeten sneller worden aangepakt. Samen met het ministerie van Openbare Werken wordt gekeken naar betere verlichting, markering, bebording, veilige oversteekplaatsen, snelheidsremmende maatregelen en waar nodig een andere verkeerscirculatie.

De regering wil daarnaast structureel inzetten op verkeerseducatie op scholen, voorlichting aan ouders en jongeren en publiekscampagnes. De effecten van alle maatregelen zullen periodiek worden gemeten en gerapporteerd. Werkt een maatregel niet, dan moet die worden aangepast; levert een aanpak resultaat op, dan moet die juist worden uitgebreid.

De minister sloot af met een harde waarschuwing aan weggebruikers: wie bewust roekeloos rijdt, brengt niet alleen zichzelf maar ook anderen in gevaar. Ouders werden bovendien opgeroepen jongeren niet zomaar een bromfiets of ander gemotoriseerd voertuig te geven zonder hen tegelijk de regels, risico’s en verantwoordelijkheid bij te brengen.

Met de officiële lancering van het dashboard wil de regering uiteindelijk toewerken naar minder ongevallen, minder zwaargewonden en uiteindelijk nul verkeersdoden. Het motto daarbij luidt: “No du gek tap a wegdek.”