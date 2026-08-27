Marwina Ziekenhuis krijgt medicijnen en medisch materiaal uit internationale samenwerking

Het Marwina Ziekenhuis in Suriname heeft een partij medicijnen en medisch verbruiksmateriaal ontvangen om de gezondheidszorg in Oost-Suriname te versterken. De overdracht vond dinsdag 25 augustus plaats in het auditorium van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid en maakt deel uit van Operatie Gran Mati.

Opvallend was vooral de boodschap van Herman Jintie, voorzitter van het stichtingsbestuur van het Marwina Ziekenhuis. Hij stelde dat de Surinaamse gezondheidszorg niet zonder steun van buitenaf kan. “De gezondheidszorg in Suriname zal het niet kunnen doen zonder ondersteuning van externe partners. Natuurlijk hebben we onze eigen kracht, maar we zijn krachtiger met ondersteuning van externe partners.”

Volgens het persbericht zijn de medische goederen beschikbaar gesteld met ondersteuning van het U.S. Southern Command (US SOUTHCOM), in samenwerking met de Amerikaanse staat South Dakota. De middelen zijn specifiek bedoeld om de zorgverlening in het oosten van Suriname te ondersteunen.

Met de levering moet het Marwina Ziekenhuis beter in staat worden gesteld de continuïteit van de zorg te waarborgen en in te spelen op de gezondheidsbehoeften van inwoners in de regio. Het gaat daarbij zowel om geneesmiddelen als om medisch verbruiksmateriaal.

De overdracht maakt deel uit van Operatie Gran Mati, Sranantongo voor “Grote Vriend”. Het civiel-militaire initiatief is bedoeld om de band tussen het Nationaal Leger en gemeenschappen te versterken. Daarbij wordt ondersteuning geboden op medisch, maatschappelijk en infrastructureel gebied, vooral op plaatsen waar basisvoorzieningen beperkt toegankelijk zijn.

De operatie ging op 19 augustus 2026 van start en duurt tot en met 29 augustus. Dit jaar ligt de nadruk op Moengo en Albina in het district Marowijne. Inwoners kunnen er onder meer terecht voor medische consulten, tandheelkundige en oogheelkundige zorg en gezondheidsvoorlichting. Ook worden kleinschalige infrastructurele werkzaamheden ondersteund.

Internationale partners dragen onder meer bij met medisch personeel, expertise en logistieke ondersteuning. Operatie Gran Mati wordt uitgevoerd door het Ministerie van Defensie en het Nationaal Leger, samen met onder andere het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, de Medische Zending, regionale zorginstellingen en internationale partners.