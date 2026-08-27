Man met groot bedrag aan euro’s aangehouden bij controlepost Stolkertsijver

Een man is donderdag 27 augustus bij de controlepost Stolkertsijver in Commewijne aangehouden nadat bij hem een aanzienlijk bedrag aan euro’s werd aangetroffen. De politie heeft het volledige geldbedrag in beslag genomen en onderzoekt nu waar het vandaan komt.

Volgens het persbericht van het Korps Politie Suriname gaat het om V.B. De man werd na zijn aanhouding overgedragen aan de afdeling Fraude, die het verdere onderzoek naar de zaak heeft overgenomen.

De verdenkingen tegen V.B. zijn niet gering. Hij wordt ervan verdacht bepalingen uit meerdere wetten te hebben overtreden, waaronder de Deviezenregeling, de Wet Tegengaan Smokkelen, de Wet op de Economische Delicten en de Wet Strafbaarstelling Money Laundering.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is besloten de verdachte hangende het onderzoek in verzekering te stellen.

Opvallend is dat ook het aangetroffen geld inmiddels niet meer bij de politie wordt bewaard. De afdeling Fraude heeft het in beslag genomen bedrag gestort in de kluis van de Centrale Bank van Suriname.

Hoeveel euro’s V.B. precies bij zich had, wordt in het bericht niet vermeld. Evenmin is vooralsnog bekend waar het geld vandaan komt of waarvoor het bestemd was. Juist die herkomst staat nu centraal in het verdere onderzoek.