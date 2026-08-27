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Man aangehouden voor jagen in bebouwde kom

KAM Thuiszorg

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man schiet
Foto ter illustratie | credit: VisitLakeland hunter in morning sun via photopin (license)

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De politie in Suriname heeft dinsdagavond een 45-jarige jager aangehouden nadat melding was gemaakt van schoten aan de Henarweg, binnen de bebouwde kom.

Vernomen wordt dat de man, M.R., bezig was met de jacht op een kapua (capibara), waarbij hij twee schoten op het dier zou hebben gelost.

Naar aanleiding van een melding hierover kwam de politie ter plaatse en werd de jager overgebracht naar het bureau voor verder onderzoek.

Het gebruikte jachtgeweer is in beslag genomen. Het wapen was voorzien van een geldige port d’armes.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zal over het verdere lot van de man worden beslist.

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