Man (64) aangehouden voor onzedelijke handelingen tegen jeugdige pleegdochter

De politie heeft woensdag 19 augustus de 64-jarige A.E. aangehouden op verdenking van het plegen van onzedelijke handelingen tegen zijn jeugdige pleegdochter. De man werd na goed speurwerk door leden van het Regio Bijstandsteam Oost Suriname (RBTO) aangetroffen op een adres aan de Noordpoolweg in Paramaribo.

Tegen de verdachte was eerder aangifte gedaan bij de afdeling Jeugdzaken. Na de aangifte wist A.E. zich geruime tijd schuil te houden. Aanvankelijk bestond het vermoeden dat hij was uitgeweken naar het Patamacca-gebied in het district Marowijne.

Leden van het RBTO werkten de verkregen informatie verder uit en kwamen erachter dat de verdachte zich in Paramaribo ophield. Hij werd vervolgens op het betreffende adres aangetroffen en aangehouden.

Na zijn aanhouding werd A.E. overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken, die belast is met het verdere onderzoek. De verdachte is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.