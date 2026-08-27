‘Dodo’ haalt keihard uit naar regering-Simons: ‘Met deze mensen ga je het land niet kunnen ontwikkelen’

Ronald Fernandes, beter bekend als ‘Dodo’, heeft in een gesprek met Radio Stanvaste ongezouten kritiek geleverd op president Jennifer Simons, de huidige regering en leden van De Nationale Assemblee. Hoewel hij naar eigen zeggen zelf heeft gestreden om de NDP aan de macht te helpen, vindt hij dat de partij en haar leiders nu ook tegen kritiek moeten kunnen.

Zijn boodschap aan Simons is duidelijk: grijp de kans die je als president hebt, want volgens hem gaat zij met de mensen om haar heen Suriname niet kunnen ontwikkelen.

Fernandes maakte duidelijk dat zijn eerdere steun aan de NDP voor hem geen reden is om nu te zwijgen. Integendeel. “We hebben voor NDP gevochten om te winnen”, stelde hij, waarna hij zich afvroeg waarom hij vervolgens zijn mening niet zou mogen geven.

Ook het argument dat Simons als vrouwelijke president anders behandeld zou moeten worden, wijst Dodo resoluut van de hand. Volgens hem moet iedere president kritiek kunnen verdragen, ongeacht of het om een man of vrouw gaat. Uiteindelijk telt volgens hem maar één ding: er moet voor het land worden gewerkt.

Daarbij spaart hij ook de rest van de politiek niet. Vooral De Nationale Assemblee krijgt ervan langs. Fernandes vindt dat verschillende volksvertegenwoordigers onvoldoende betekenen voor de mensen die hen aan een zetel hebben geholpen. Zijn kritiek wordt op een gegeven moment zo fel dat hij uitroept dat de Assemblee “niets voorstelt”.

Volgens Dodo moeten de machthebbers veel nadrukkelijker laten zien wat de bevolking daadwerkelijk aan de regering heeft. Hij wijst onder meer op problemen rond onderwijs en gezondheidszorg. Zo klaagt hij over kosten die voor schoolkinderen moeten worden betaald, terwijl volgens hem juist was beloofd hen te helpen. Ook haalt hij hard uit naar de situatie in de gezondheidszorg: een dokter hebben heeft volgens hem weinig betekenis wanneer er vervolgens geen medicijnen beschikbaar zijn.

Fernandes stelt bovendien dat de regering samenwerking moet zoeken met politieke partijen die daadwerkelijk bereid zijn om te werken. Volgens hem gebeurt nu juist het tegenovergestelde en wordt samengewerkt met partijen die naar zijn oordeel onvoldoende presteren. “Jullie kunnen het niet”, houdt hij de machthebbers voor.

Ook over de verkiezingsuitslag heeft Dodo een uitgesproken mening. Hij bestrijdt het beeld dat de NDP de verkiezingen simpelweg heeft gewonnen en wijst daarbij op de zetelverhoudingen. Volgens hem is vooral een politiek front tegen de VHP ontstaan. Hij benadrukt bovendien dat de verkiezingsprestatie van de NDP niet alleen aan Simons kan worden toegeschreven: “Wij hebben gestreden”, zegt hij over degenen die zich voor de partij hebben ingezet.

Zijn zwaarste boodschap bewaart Fernandes voor Simons zelf. Hij noemt haar een mooie vrouw, maar maakt tegelijkertijd duidelijk dat zijn politieke oordeel daar volledig los van staat. Volgens hem moet zij beseffen dat dit haar kans is om als president daadwerkelijk iets voor Suriname te betekenen.

“Neem je kans hoor. Is je laatste keer hoor. Je gaat nooit meer president worden hoor”, houdt hij Simons voor. Vervolgens komt de harde conclusie: “Met deze mensen ga je het land niet kunnen ontwikkelen.”

Dodo verwijst ten slotte ook naar de jaren waarin Simons voorzitter van de NDP was en stelt dat zij in die periode volgens hem onvoldoende voor het land heeft gedaan. Zijn algemene boodschap aan de regering is daarmee nauwelijks voor meerdere uitleg vatbaar: de verkiezingen zijn voorbij, de macht is binnen, en nu moeten volgens hem de beloften aan het volk worden waargemaakt.