Cyanide en zware metalen aangetroffen in Saramaccarivier én vissen; regering wil Grassalco aansprakelijk stellen

De verontreiniging van de Saramaccarivier blijkt ernstiger dan alleen vervuild rivierwater. Onderzoek heeft uitgewezen dat cyanide en zware metalen niet alleen in het water, maar ook in levende vissen uit het gebied zijn aangetroffen. President Jennifer Simons heeft daarom benadrukt dat vis uit het getroffen gebied nu en in de nabije toekomst niet gegeten mag worden.

Volgens een persbericht van de Communicatie Dienst Suriname heeft de Nationale Milieuautoriteit monsters van water, vis en sediment onderzocht. In het rivierwater werden hoge concentraties van verschillende chemische stoffen gevonden, waaronder arseen, mangaan, kwik en cyanide. Ook de onderzochte levende vissen bleken zware metalen en cyanide te bevatten.

De aanwijzingen wijzen volgens de NMA naar het gebied rond de Moeroekreek. De conclusie van de milieuautoriteit is dat de vervuiling is begonnen op de concessie van Grassalco, of bij een bedrijf dat daar werkzaam is of is geweest.

De regering heeft Grassalco inmiddels laten weten dat zij van plan is het bedrijf formeel aansprakelijk te stellen voor de ontstane schade. Daarnaast wordt bekeken op welke manier het bedrijf kan bijdragen aan het oplossen van de situatie. President Simons zei dat de formele brief mogelijk donderdag of vrijdag naar Grassalco wordt gestuurd.

Grassalco heeft volgens het staatshoofd aangegeven zelf al maatregelen te hebben getroffen en werkzaamheden te hebben verplaatst. De regering wacht nog op een memo waarin het bedrijf daarover nadere informatie verstrekt.

Vrijdag 28 augustus volgt bovendien een controle ter plaatse. Een gemengde ploeg van leger, politie en het Directoraat Nationale Veiligheid zal de NMA daarbij ondersteunen. Er wordt nagegaan of het verantwoordelijke bedrijf zich inmiddels aan de geldende veiligheidsvoorschriften houdt. Als dat niet het geval is, kan het bedrijf voorlopig worden gesloten totdat wel aan de eisen wordt voldaan.

De regering heeft inmiddels ook contact gelegd met de gemeenschappen en kapiteins in het getroffen gebied. Met de dorpen zal verder worden gesproken over de gevolgen van de vervuiling, de te nemen maatregelen en het vervolgtraject.

Simons maakte tijdens de persconferentie duidelijk dat de regering de kwestie nog lang niet als afgerond beschouwt. Het verdere onderzoek en de maatregelen moeten nu duidelijk maken hoe groot de schade precies is en welke stappen nodig zijn om verdere risico’s voor bewoners en het milieu te voorkomen.