Abiamofo spreekt van selectieve verontwaardiging over goudconcessies Brunswijk

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen in Suriname vindt dat er sprake is van selectieve verontwaardiging bij personen die kritiek leveren op de goudconcessies van ABOP-leider Ronnie Brunswijk.

Volgens de bewindsman zijn de concessies van Brunswijk door de jaren heen door diverse ministers van diverse regeringen verlengd. Dat is de reden waarom de ABOP-leider deze concessies al tien of vijftien jaar beheert. Abiamofo vindt het jammer dat er juist verontwaardiging ontstaat wanneer hij de concessies aan Brunswijk en mensen die aan Brunswijk zijn gelieerd, geeft.

“Het lijkt op een stukje selectieve verontwaardiging. Ik denk dat iedereen in Suriname weet dat meneer Brunswijk al zoveel jaren die concessies heeft. Het zijn geen nieuwe concessies en het gaat om kleinmijnbouw. Dat wil zeggen maximaal 200 hectare voor maximaal 2 jaren.

Dat wil zeggen dat indien hij de concessies langer dan tien of vijftien jaar heeft, dat er zoveel ministers zijn gekomen en gegaan. En die hebben die concessies ook voor hem verlengd. Het waren concessies op naam van Ronnie Brunswijk”, zei Abiamofo woensdag voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers (RvM).

Toen Brunswijk in 2020 ervoor koos om vicepresident van Suriname te worden, stelt Abiamofo hem te hebben aangegeven dat die concessies niet langer op de naam van Brunswijk verlengd konden worden.

“Trouwens, hij kon geen concessies op zijn naam hebben. Hij heeft toen aangegeven wie de personen waren die de concessies zouden gaan aanvragen en dat hebben ze gedaan”, aldus de Surinaamse minister.