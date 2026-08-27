41-jarige verdachte gezocht voor vervalsen en uitgeven van nepbankbiljetten

De Surinaamse politie is op zoek naar Orveo Remano Bendt, die wordt verdacht van ernstige feiten rond vervalst geld. Volgens een opsporingsbericht van het Korps Politie Suriname zou hij betrokken zijn bij valsheid in muntspeciën en munt- en bankbiljetten en bij het opzettelijk uitgeven van vervalst geld, terwijl hij volgens de verdenking wist dat het om vervalsingen ging.

Bendt is geboren op 29 september 1984 in Paramaribo en staat geregistreerd op een adres aan de Drambrandersgracht. De autoriteiten hebben zijn opsporing, aanhouding en voorgeleiding gelast.

Opvallend is dat de Surinaamse politie de man nadrukkelijk als vluchtgevaarlijk aanmerkt. Daarmee wordt duidelijk dat de opsporingsdiensten rekening houden met de mogelijkheid dat hij zich aan zijn aanhouding probeert te onttrekken.

Volgens het verstrekte signalement gaat het om een man met een bruine huidskleur, zwart kroeshaar en een mollig postuur.

De politie roept mensen die weten waar Bendt verblijft op om zich te melden. Informatie kan worden doorgegeven aan de afdeling Recherche Regio Midden via 582050, het Command Center op 115 of het dichtstbijzijnde politiebureau.

De precieze omvang van de zaak, hoeveel vervalste biljetten mogelijk in omloop zijn gebracht en om welke coupures het gaat, wordt in het opsporingsbericht niet vermeld.