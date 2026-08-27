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19-jarige jongeman verdrinkt tijdens zwemmen in kanaal

KAM Thuiszorg

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19-jarige jongeman verdrinkt tijdens zwemmen in kanaal
a.i. beeld ter illustratie

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Een 19-jarige jongeman is woensdagmiddag verdronken in een kanaal bij een verkavelingsproject aan de Vredenburg Serie A in Suriname.

Vernomen wordt dat het slachtoffer, Akash Lalta, samen met zijn vader was gaan vissen. Volgens de vader stonden zij vanaf de wal met werpnetten te vissen toen de jongeman op een gegeven moment besloot om even te gaan zwemmen, omdat hij het warm had.

Akash sprong in het water van het kanaal, maar kwam daarna niet meer boven. Vermoedelijk kon hij niet zwemmen.

De politie van bureau Houttuin kreeg rond 17.45 uur de melding en ging naar de locatie. Ook de Surinaamse brandweer werd ingeschakeld en begon met duikwerkzaamheden om naar de vermiste jongeman te zoeken. Daarbij kregen de brandweerlieden ondersteuning van vrijwilligers.

De zoekactie werd woensdagavond voortgezet, waarna het lichaam van de jongeman werd gevonden en geborgen. Een ingeschakelde arts stelde de dood officieel vast waarna het lichaam door een uitvaart bedrijf is afgevoerd naar een mortuarium. De politie van Houttuin heeft de zaak in onderzoek.

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