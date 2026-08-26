Woning aan Aboenawrokostraat volledig verwoest door brand

Een woning aan de Aboenawrokostraat in Suriname is dinsdag in de vooravond volledig door brand verwoest.

Volgens brandweervoorlichter Olton Pinas kwam de melding rond 18.00 uur binnen bij de Surinaamse brandweer. De posten Geyersvlijt en Knuffelsgracht rukten vervolgens uit om assistentie te verlenen.

Bij aankomst bleek het te gaan om een houten woning van ongeveer 3 bij 9 meter. Het pand stond volledig in brand en kon niet meer worden gered.

Pinas zegt dat de woning volledig is afgebrand. Het pand was niet tegen brand verzekerd, maar wel aangesloten op het elektriciteitsnet.

Bij de brand hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De politie van Geyersvlijt is bezig met het onderzoek naar de oorzaak.