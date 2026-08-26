Vrouw meldt verkrachting door Cubaanse vriend en twee andere mannen

Een 29-jarige vrouw in Suriname heeft dinsdagavond bij de politie melding gemaakt van verkrachting door drie mannen. Het incident zou zich gedurende enkele uren hebben afgespeeld in een woning aan de Sagopalmstraat.

Vernomen wordt dat de vrouw rond 19.30 uur werd opgehaald door een Cubaanse man die bekendstaat als ‘Pablo’ en met wie zij een relatie had. Hij bracht haar in een bruine Toyota Passo naar de woning aan de Sagopalmstraat.

Bij aankomst zouden zich daar nog twee andere mannen hebben bevonden. Volgens de verklaring van de aangeefster hebben de drie mannen haar vervolgens gedurende enkele uren beurtelings tegen haar wil seksueel misbruikt.

Na het incident werd de vrouw achtergelaten. Zij wist hulp te zoeken en kwam uiteindelijk terecht bij de woning van een militair. Deze ving haar op en schakelde de politie in.

De vrouw had zichtbaar letsel. Haar jurk was gescheurd en met bloed besmeurd, terwijl haar gezicht zwellingen vertoonde. Zij werd voor medisch onderzoek verwezen naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), waar zij werd opgenomen voor observatie en verdere medische behandeling.

De politie heeft inmiddels een onderzoek ingesteld naar de melding. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de betrokken mannen.