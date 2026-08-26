Nieuw politie-uniform op komst; korpschef en Politiebond bespreken belangen personeel

De Surinaamse politie staat aan de vooravond van de introductie van een nieuw politie-uniform. Het onderwerp kwam dinsdag 25 augustus uitgebreid aan bod tijdens een overleg tussen korpschef Melvin Pinas en de Surinaamse Politiebond, waarbij ook verschillende andere zaken rond politiemedewerkers werden besproken.

Volgens het persbericht verliep het gesprek constructief. Voorzitter van de Surinaamse Politiebond en hoofdinspecteur Revelino Eijk liet weten tevreden te zijn over deze eerste bespreking met de korpschef sinds de verkiezingswinst van de bond.

Naast het nieuwe uniform stond ook de positie van politiemedewerkers centraal. Pinas en de Politiebond hebben aangegeven zich gezamenlijk te blijven inzetten voor de belangen van het personeel binnen het korps.

Meer duidelijkheid volgt woensdag 26 augustus tijdens een persconferentie op het Politiehoofdkwartier aan de Duisburglaan. Verschillende mediabedrijven zijn daarvoor uitgenodigd.

Tijdens die bijeenkomst zal vooral aandacht worden besteed aan het veiligheidsaspect binnen de politieorganisatie. Daarnaast zal de pers nader worden geïnformeerd over het nieuwe politie-uniform, dat daarmee nadrukkelijk als een van de belangrijkste onderwerpen op de agenda staat.