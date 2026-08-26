Nederlander stuit in Suriname op grote goudvondst diep in jungle: ‘Er ligt mogelijk veel meer’

Diep in de Surinaamse jungle is een opvallende hoeveelheid goud aangetroffen. De Nederlandse geoloog en topman Jaap Verbaas (40) staat aan het roer van het project van het Canadese mijnbouwbedrijf Miata Metals, meldt De Telegraaf. Volgens de krant wijzen de eerste resultaten erop dat rond Sela Creek mogelijk veel meer goud in de bodem verborgen zit dan eerder werd gedacht.

De ontdekking werd gedaan bij Puma East, ongeveer 235 kilometer ten zuiden van Paramaribo. Nieuwe boringen laten zien dat op verschillende plekken goud in het gesteente zit. Bij de sterkste boring werd over een lengte van ruim 17 meter gemiddeld 3,14 gram goud per ton gesteente gevonden. Op sommige stukken lagen de concentraties nog veel hoger.

Voor Verbaas is vooral belangrijk dat het goud buiten het gebied is gevonden waar eerder al grote hoeveelheden werden verwacht. Dat is volgens hem een aanwijzing dat de goudvoorraad zich mogelijk over een veel groter gebied uitstrekt.

De vondst heeft inmiddels ook de aandacht van grote investeerders getrokken. Miata Metals heeft omgerekend 31 miljoen euro opgehaald om verder te zoeken. Investeerder La Mancha heeft daarbij een belang van 19,9 procent in het bedrijf genomen, aldus de krant.

Een goudmijn komt er echter niet meteen. Eerst moet met veel meer boringen worden vastgesteld hoeveel goud daadwerkelijk onder de Surinaamse bodem ligt en of het rendabel naar boven kan worden gehaald. Dat onderzoek kan nog jaren duren.

Opvallend is dat rond Sela Creek al sinds ongeveer 1920 op kleine schaal naar goud wordt gezocht. Dat er goud aanwezig is, was dus bekend. De grote vraag is nu hoeveel goud er nog dieper onder de grond verborgen ligt.