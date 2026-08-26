Na tien jaar opnieuw een drieling geboren in AZP

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) heeft na tien jaar opnieuw een drieling mogen verwelkomen. Ivanka Koedemoesoe beviel vrijdag 21 augustus via een keizersnede van drie baby’s: de meisjes Ishaylee en Imara en hun broertje Isay-el.

Moeder en haar drie kinderen maken het goed. Eén van de baby’s verblijft nog ter observatie op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU), terwijl de andere twee inmiddels bij hun moeder zijn.

Met de geboorte van de drieling is het gezin uitgebreid tot zeven kinderen. De ouders zijn bijzonder blij met de komst van hun drie nieuwe gezinsleden.

Ook binnen het AZP werd de geboorte met blijdschap ontvangen. Algemeen directeur Claudia Redan en verpleegkundig directeur Faucia Niamut brachten een bezoek aan moeder en kinderen en overhandigden namens het ziekenhuis een speciaal cadeau.

De geboorte is extra bijzonder, omdat Ishaylee, Imara en Isay-el de eerste drieling zijn die in de nieuwe verloskamer van het AZP is geboren.

Het AZP feliciteert de ouders en hun gezin met de geboorte van de drieling en wenst hen veel geluk en gezondheid toe.