Meerdere personen in vizier in zaak Leysner; spoorloze Ryan T. eerder al door politie gehoord

In het onderzoek naar de mysterieuze verdwijning van Rudisa-CCO Rodney Leysner na een bezoek aan Saramacca, blijken meerdere personen nadrukkelijk in beeld te zijn bij de Surinaamse politie. Een van hen is Ryan T., die opvallend genoeg al kort na de vermissing door de politie als persoon werd gehoord.

Toen de politie hem later opnieuw wilde spreken als verdachte, bleek hij niet meer te vinden.

Het Korps Politie Suriname bevestigde woensdag tijdens een persconferentie dat inmiddels drie personen als verdachte zijn aangehouden. Daarnaast zijn er meer personen in het vizier van de recherche. Tegen Ryan T. wordt momenteel een algemeen opsporingsbericht voorbereid.

Op een filmpje dat Leysner vóór zijn verdwijning in Suriname maakte, is te horen dat hij te Saramacca met T. in gesprek is. Welke betekenis dat gesprek voor het onderzoek heeft, is niet bekendgemaakt.

De politie bracht eerder vier personen officieel als verdachte in beeld. Het gaat naast Ryan T. om een Cubaans echtpaar, S.A. en Y.S.N. en de Surinamer R.E. De eerste drie werden aangehouden, terwijl op verschillende adressen vergeefs naar de vierde verdachte Ryan T. werd gezocht.

De verdwijning van Leysner kreeg een bijzonder ernstige wending nadat in een zwampgebied in Saramacca een uitgebrand en in elkaar geperst voertuig werd opgegraven. Inmiddels is vastgesteld dat het gaat om de witte Kia Sorento waarin Leysner reed toen hij op zaterdag 15 augustus zijn woning verliet. Sinds die dag ontbreekt ieder spoor van hem.

De afdeling Kapitale Delicten behandelt de zaak en houdt er rekening mee dat Leysner slachtoffer kan zijn geworden van een misdrijf.

De drie aangehouden verdachten zijn dinsdag voorgeleid bij het parket. Het parket bevestigt tegenover de redactie van Waterkant.Net dat hun aanhouding rechtmatig is getoetst. Het onderzoek naar zowel de verdwijning van Leysner als de andere personen die bij de politie in beeld zijn, gaat verder.