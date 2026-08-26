Man in rolstoel op tijd gered bij woningbrand

De brandweer is woensdag uitgerukt voor een woningbrand aan de Waterpolostraat in Suriname. Een man die zich in een rolstoel verplaatst, kon daarbij op tijd uit een met rook gevulde woning worden gehaald.

Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt dat zich op het betreffende terrein twee woningen bevonden. De brand brak uit in de achterste woning, die samen met de inboedel volledig in vlammen opging. Ook een bromfiets ging door de brand verloren. De oorzaak van de brand is vooralsnog niet bekend.

In de voorste woning verbleven twee broers. Een van hen, een man die zich in een rolstoel verplaatst, lag te slapen toen de brand uitbrak. Nadat de woning zich al met rook had gevuld, werd hij door omstanders gewekt en tijdig uit het pand gehaald.

Zijn broer was op het moment van de brand naar de winkel. De voorste woning liep schroeischade op.

De Surinaamse brandweer bracht het vuur onder controle en verwijderde twee gascilinders uit het pand. De politie van Livorno was ter plaatse voor onderzoek.