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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Lichaam 67-jarige man in verregaande staat van ontbinding aangetroffen in woning

KAM Thuiszorg

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Een 67-jarige man is dinsdagmorgen dood aangetroffen in zijn woning aan de Adhienweg in Suriname.

De politie van Houttuin kreeg een melding van een buurman die vermoedde dat de bewoner was overleden. Bij aankomst bleek de woning volledig afgesloten.

De wetsdienaren keken door een raam naar binnen en zagen een man roerloos op een bed liggen. Omdat zij de woning niet konden betreden, werd de brandweer ingeschakeld om toegang te verschaffen.

Uiteindelijk kon de woning via een achterraam worden betreden, waarna de achterdeur werd geopend. In de woonkamer troffen de hulpdiensten het stoffelijk overschot aan van de 67-jarige Persad Gangaram. Het lichaam verkeerde al in verregaande staat van ontbinding.

Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. Volgens de bevindingen is het slachtoffer overleden als gevolg van een acute hartstilstand.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd het stoffelijk overschot afgestaan aan de nabestaanden en vervolgens vervoerd naar het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

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