Jogi: “Gajadien mist draagvlak in samenleving voor voorzitterschap VHP”

VHP-parlementariër en hoofdbestuurslid Mahinder Jogi adviseert ondervoorzitter Asiskumar Gajadien om niet voor het voorzitterschap van de Vooruitstrevende Hervormingspartij in Suriname (VHP) te gaan. Volgens Jogi heeft Gajadien onvoldoende draagvlak binnen de samenleving om de partij te leiden.

“Ik zou hem adviseren om dat niet te doen, omdat ik vind dat hij dat draagvlak niet heeft in die samenleving. Het moet niet gaan om personen, maar om de VHP. Een partij bestuur je als je kiezers achter je hebt. Niet één, vijfhonderd of duizend, maar meer”, zei Jogi in het programma ABC Actueel.

Afgelopen zondag zei Gajadien dat er een enorm beroep vanuit kiespersonen op hem wordt gedaan om het voorzitterschap van de VHP bij de bestuursverkiezingen volgend jaar over te nemen. Momenteel gaat hij daarom door met gesprekken om een definitief besluit te nemen over zijn kandidatuur.

Jogi stelt dat elke rechtgeaarde VHP’er een bijdrage moet leveren aan een sterke en goede VHP. Daarnaast moet een voorzitter volgens Jogi beschikken over een duidelijke visie op de toekomstige ontwikkeling van het land en kennis hebben van de geschiedenis en de uitgangspunten van de VHP.

“Eén persoon zal voorzitter worden en de rest zal moeten samenwerken en meewerken. Ik zit op die lijn van consensus en praten en kijken wie de beste kandidaat kan zijn en met wie we meer vertrouwen kunnen creëren. We moeten niet gaan naar bepaalde kapitaalgroepen en bepaalde mensen die een bepaalde perceptie dragen in die samenleving. We moeten gaan voor mensen die draagvlak hebben in grote delen van die samenleving.

Een partij bestuur je als structuren ongedwongen achter je staan. Een partij bestuur je als je visie hebt over de toekomstige ontwikkeling van het land, de bestaansgeschiedenis van de partij kent en weet waarvoor de partij altijd in de bres is gesprongen”, aldus Jogi. Hij stelt dat hij oud-minister Ganeshkoemar Kandhai als een geschikte kandidaat ziet om de partij te leiden.

“Onder de huidige omstandigheden heeft hij het beste cv. Het is iemand die zeker vijf jaren op het parket heeft gewerkt, weer vijf jaren bij het CBB als directeur, dan vijf jaren als minister van Openbare Werken en we hebben toen niets slechts over hem gehoord, daarna vijf jaren als parlementariër, vijf jaren bij de Staatsraad, vijf jaren bij GLIS, tien tot vijftien jaren secretaris van de VHP. Het is dus een staat van dienst van bijkans dertig jaar en verschillende disciplines. Daarom vind ik dat hij het beste cv heeft”, aldus Jogi.