Honderden reizigers gestrand na plotseling stilleggen Canawaima; DNA-lid eist opheldering

De abrupte stopzetting van de Canawaima-veerverbinding tussen Suriname en Guyana heeft honderden reizigers verrast en voor forse extra kosten gezorgd. DNA-lid Raghoenandan wil daarom op korte termijn duidelijkheid van de regering over de reden van de stillegging, het ontbreken van vervangend vervoer en de vraag wie opdraait voor de schade.

Volgens een persbericht van Raghoenandan was er vooraf al onduidelijkheid over de inzet van de veerboot. De Maritime Authority Suriname had eerder aangegeven dat de Canawaima uit de vaart zou worden genomen, waarna kort daarna werd gemeld dat de dienst voorlopig toch mocht doorgaan. Afgelopen zaterdag werd de verbinding uiteindelijk alsnog plotseling stilgelegd.

Voor veel passagiers kwam dat onverwacht. Reizigers aan beide zijden van de rivier kwamen vast te zitten en moesten extra geld uitgeven aan onderdak, voeding en vervoer. Vooral mensen met beperkte financiële middelen zouden hierdoor zwaar zijn getroffen.

Ook reizigers met een voertuig zitten volgens Raghoenandan in een lastige situatie. Zij zouden hun auto moeten achterlaten en via de zogenoemde backtrack de oversteek moeten maken, tegen naar verluidt SRD 1.000 per persoon. Zodra de reguliere veerdienst weer wordt hervat, moeten zij vervolgens opnieuw naar de overkant om hun voertuig op te halen.

De gevolgen beperken zich niet tot particuliere reizigers. Ook bedrijven, transporteurs, toeristen en anderen die afhankelijk zijn van de verbinding ondervinden volgens het DNA-lid financiële schade en ernstige hinder.

Raghoenandan vindt vooral het gebrek aan voorbereiding en communicatie onbegrijpelijk. In het verleden werd bij tijdelijke uitval van de Canawaima volgens hem doorgaans tijdig vervangend vervoer geregeld. Ditmaal lijkt dat niet te zijn gebeurd. Hij vraagt zich daarom af waarom geen alternatief klaarstond als vooraf bekend was of kon worden voorzien dat de veerboot uit de vaart zou gaan.

Daarnaast wil hij weten waarom reizigers, transporteurs, touroperators en andere betrokkenen niet tijdig zijn geïnformeerd, welke maatregelen worden genomen voor gestrande passagiers en waar gedupeerden terechtkunnen met gemaakte kosten of geleden schade. Ook vraagt hij wanneer er eindelijk een betrouwbare en structurele oplossing komt voor de veerverbinding.

Volgens Raghoenandan is de verbinding van groot belang voor het personen- en goederenverkeer tussen Suriname en Guyana. Hij roept de regering op verantwoordelijkheid te nemen, snel duidelijkheid te geven en te voorkomen dat reizigers opnieuw de dupe worden van gebrekkige communicatie, planning of onduidelijk beleid.