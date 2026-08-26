Gajadien reageert op kritiek Jogi: ‘Niet individuele uitspraken bepalen wie draagvlak heeft’

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien heeft gereageerd op de stevige uitspraken van partijgenoot Mahinder Jogi over zijn mogelijke kandidatuur voor het voorzitterschap van de VHP. Jogi stelde eerder dat Gajadien onvoldoende draagvlak in de samenleving zou hebben om de partij te leiden en adviseerde hem daarom niet voor het voorzitterschap te gaan.

Gajadien kiest in zijn reactie nadrukkelijk voor een andere toon. Hij zegt het recht van iedere partijgenoot te respecteren om vrijelijk een mening te geven, ook wanneer het gaat over personen en het toekomstige leiderschap van de partij. Tegelijk maakt hij duidelijk dat hij zelf dergelijke oordelen in deze fase niet publiekelijk zou uitspreken.

Volgens Gajadien horen discussies over de geschiktheid en het draagvlak van individuele partijgenoten bij voorkeur binnen de partij en met de structuren te worden gevoerd. Vrijheid van meningsuiting is volgens hem belangrijk, maar daar hoort ook verantwoordelijkheid bij.

De VHP-fractieleider weerspreekt Jogi niet rechtstreeks door te stellen dat hij wél voldoende draagvlak heeft. Hij benadrukt wel dat partijgenoten en structuren hem benaderen en hun vertrouwen in hem uitspreken. Gajadien zegt die steun te waarderen, maar blijft tegelijkertijd gesprekken voeren en luisteren voordat hij een definitief besluit neemt.

Opvallend is dat hij daarmee de discussie over zijn mogelijke voorzitterschap nadrukkelijk breder trekt. Volgens Gajadien moet het niet alleen gaan over de persoon die straks voorzitter wordt, maar vooral over de koers die de VHP de komende decennia moet varen.

Hij pleit voor een herijking van de partij-ideologie en een duidelijke visie richting 2050. Daarbij moet volgens hem niet alleen de huidige achterban worden versterkt, maar moet de partij ook opnieuw toenadering zoeken tot VHP’ers die zich om uiteenlopende redenen hebben teruggetrokken of van de partij hebben verwijderd.

Gajadien zegt daarnaast voorstander te zijn van collectief leiderschap. In zijn visie moeten ervaring en vernieuwing naast elkaar kunnen bestaan, verantwoordelijkheden worden gedeeld en verschillende generaties en geledingen daadwerkelijk invloed krijgen binnen de partij.

Tegenover de uitspraak van Jogi dat hij onvoldoende draagvlak zou hebben, plaatst Gajadien uiteindelijk één duidelijke boodschap: niet de publieke beoordeling van één partijgenoot is doorslaggevend. Volgens hem zijn het de bevoegde structuren van de VHP die volgens de democratische regels van de partij bepalen wie voldoende steun heeft.

Hij roept partijgenoten daarom op elkaar niet tegenover elkaar te plaatsen, maar de interne democratie haar werk te laten doen. Volgens Gajadien draait de komende voorzittersstrijd uiteindelijk niet alleen om de vraag wie de VHP gaat leiden, maar vooral om de vraag hoe de partij groter, sterker en breder kan worden.