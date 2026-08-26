Gajadien: “Als minister OGM twee keer minder op reis gaat, kunnen transportkosten NMA worden betaald”

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien maakt zich zorgen over de toenemende milieuschade als gevolg van goudwinningsactiviteiten in het binnenland. Volgens hem zijn de afgelopen drie maanden op verschillende locaties ‘enorme zwembaden’ ontstaan waarin zich cyanide bevindt. Hieraan maken voornamelijk Chinezen en Brazilianen, die goudwinningsactiviteiten uitvoeren, zich schuldig.

Hij stoort zich eraan dat terwijl de Nationale Milieu Autoriteit (NMA) hiertegen zou moeten optreden, er doodleuk aan hem wordt gerapporteerd dat deze autoriteit met een vervoersprobleem zit om deze zaken te gaan onderzoeken.

Gajadien stelt dat het vervoersprobleem van de NMA kan worden opgelost als minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu (OGM), op wie er vaak kritiek is vanwege zijn vele buitenlandse reizen, twee keer minder op reis gaat.

“Als de minister misschien twee keren minder naar het buitenland gaat, dan zouden de transportkosten voor de mensen misschien al in orde zijn gekomen. Eigenlijk hoef je niet eens naar de plek te gaan. Tegenwoordig zou je met satellietfoto’s goed kunnen monitoren wat er daar gebeurt.

Het is niet dat we wilde verhalen hier vertellen. Gaat u de veranderingen van de afgelopen drie tot vier maanden na over hoeveel zwembaden er zijn ontstaan in Suriname. Het gaat om waterreservoirs die men opbouwt met cyanideafval”, aldus Gajadien.