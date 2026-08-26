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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Automobilist rijdt elektriciteitsmast Guaranistraat kapot

KAM Thuiszorg

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De bestuurder van een Toyota Vitz heeft vanmorgen vroeg een elektriciteitsmast kapotgereden aan de Guaranistraat in Suriname.

De automobilist verloor door nog onbekende reden de controle over het stuur en reed de mast kapot. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.

Het voertuig is zwaar beschadigd geraakt, zoals op de foto’s te zien is. De wagen werd door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.

Op het moment van schrijven zijn technici van de EBS ter plaatse om de aangerichte schade te herstellen.

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